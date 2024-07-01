Столтенберг пообещал Украине поддержку США при любом президенте

США продолжат поддерживать киевский режим независимо от того, кто возглавит Штаты после президентских выборов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что и альянс не останется в стороне, хотя и не станет одним из участников конфликта на Украине.

«В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Независимо от того, кто будет избран президентом, Штаты останутся сильным союзником НАТО. Мы надеемся, что каждая страна продемонстрирует четкое обязательство не отказываться от помощи», – сказал чиновник в интервью японской газете Yomiuri Shimbun.

При этом, альянс прорабатывает сценарии, при которых Вашингтон самоустранится от поддержки Киева. Так, НАТО готов взять на себя роль США в подготовке украинских боевиков и тренировках для управления западной техникой. Столтенберг также признал, что на Западе нарастает усталость от украинского конфликта.

Генсек НАТО вновь призвал членов альянса проявить стойкость в поддержке киевского режима, чтобы показать Москве, что «они не смогут победить на поле боя». Якобы, это приблизит окончание конфликта.

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что прекратит «финансирование войны» на Украине в случае своего возвращения в Белый дом. Позже Трамп подтвердил свое намерение добиться окончания конфликта до вступления в должность в начале 2025 года.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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