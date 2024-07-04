Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около Токио

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в префектуре Тиба в Японии. Жители нескольких районов Токио ощутили подземные толчки около 4 баллов, передает агентство «Киодо».
Землетрясение произошло около 12:12 по местному времени с эпицентром на глубине 50 км у восточного побережья Тибы. Толчки зарегистрировали в городах Кацуура, Исуми, в 23 районах Токио. В столице землетрясение ощущалось на 4 балла.
Предупреждение об угрозе цунами на объявлялось.
В апреле девять человек пострадали во время мощного землетрясения магнитудой до 6,6 балла в Японии.
Токио, Наталья Рязанова
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