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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:53 мск

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около Токио

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в префектуре Тиба в Японии. Жители нескольких районов Токио ощутили подземные толчки около 4 баллов, передает агентство «Киодо».

Землетрясение произошло около 12:12 по местному времени с эпицентром на глубине 50 км у восточного побережья Тибы. Толчки зарегистрировали в городах Кацуура, Исуми, в 23 районах Токио. В столице землетрясение ощущалось на 4 балла.

Предупреждение об угрозе цунами на объявлялось.

В апреле девять человек пострадали во время мощного землетрясения магнитудой до 6,6 балла в Японии.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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