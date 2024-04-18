При землетрясении в Японии пострадали девять человек

В Японии девять человек пострадали во время мощного землетрясения магнитудой до 6,6 балла. Кроме того, были повреждены дороги и здания, произошли отключения электричества.

Подземные толчки зафиксировали в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку. Очаг залегал на глубине 50 километров. Сначала сейсмологи определили мощность землетрясения в 6,4 балла, но затем показатель был повышен.

Через 15 минут после основного сейсмособытия последовали несколько афтершоков магнитудой до 5 баллов. В Главном метеорологическом агентстве Японии не исключили, что в течение недели остается высокий риск повторных толчков силой до шести баллов.

В настоящее время известно о девяти пострадавших. Всем им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни раненых нет.

Кроме того, в ряде районов в результате землетрясения было повреждено полотно дорожных трасс, зафиксированы повреждения жилых домов, а также произошли отключения электричества и водоснабжения.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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