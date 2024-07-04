Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его союзники пытаются саботировать перемирие с движением ХАМАС, тогда как силовики и командование ЦАХАЛ настроены на прекращение огня.

Разногласия возникли между службами безопасности Израиля и политическим руководством. Силовики и армия настаивают на прекращении огня, чтобы освободить заложников и восстановить ресурсы на случай конфликта с шиитским движением «Хезболла». Однако Нетаньяху сотрудничает с противниками перемирия с целью саботажа любых шансов на новое прекращение огня в секторе Газа, пишет Yediot Ahronoth со ссылкой на высокопоставленные источники.

При этом, переговорные группы Израиля и ХАМАС почти подошли к подписанию рамочного соглашения о прекращении огня, передает телеканал CNN. Основным пунктом этого договора будет освобождение удерживаемых граждан.

По данным израильской армии, боевики удерживают в секторе Газа 116 израильских пленных, но 42 из них погибли за время военной операции Израиля. При этом, число палестинцев, которых удерживает Израиль, многократного возросло. По данным ООН, Израиль задержал и не освободил не менее 9300 палестинцев, из них 3450 находятся под стражей без предъявления обвинений.

ХАМАС и Тель-Авив обменялись несколькими предложениями по перемирию, но ни одно не привело к прекращению огня. Так, в конце марта ХАМАС заявило, что в связи с принятием Совбезом ООН резолюции о прекращении огня в секторе Газа готово участвовать в обмене заложников на палестинских заключенных.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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