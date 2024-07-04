На Ямайке жертвами урагана «Берил» стали восемь человек

Ураган «Берил» стал причиной гибели восьми человек на Ямайке. Об этом сообщает телеканал CNN.
Шторм обрушился на Ямайку накануне. Власти призвали жителей эвакуироваться подальше от прибрежных районов. Сегодня стало известно о еще одном погибшем, таким образом, число жертв непогоды выросло до восьми.
Ураган «Берил» сформировался над Атлантикой и пересек гряду Антильских островов, причинив значительный ущерб в Сент-Винсенте и Гренадинах и Гренаде, а также вызвав наводнение на северо-востоке Венесуэлы.
Министерство иностранных дел РФ ранее предупредило проживающих на Ямайке россиян о приближении урагана «Берил». Шторму присвоена четвертая из пяти категорий разрушительности.
Москва, Зоя Осколкова
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