МИД предупредил россиян о приближающемся к Ямайке урагане

Министерство иностранных дел РФ во вторник, 2 июля, предупредило проживающих на Ямайке россиян о приближении урагана «Берил», сформировавшемся в Атлантическом океане, и дало ряд рекомендаций, которые помогут пережить стихию.

В обращении российского МИДа говорится: «Уважаемые соотечественники, проживающие в Ямайке! Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Берил» движется в сторону Ямайки. На данный момент ему присвоена четвертая из пяти категорий разрушительности».

«Сделайте запасы на 4-5 дней питьевой воды и еды, которой не требуется приготовление или охлаждение, спичек, свечей, керосина, угля, средств первой помощи; обрежьте ветки деревьев, которые задевают ЛЭП или нависают над жильем; убедитесь, что в вашем доме есть дождевики, водонепроницаемые ботинки, инструменты, фонарики, батарейки, переносной радиоприемник и керосиновая лампа», – рекомендовали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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