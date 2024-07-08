В Великобритании планируют выпустить на свободу 40 тысяч заключенных

Кир Стармер, который возглавил британское правительство на прошлой неделе, планирует освободить 40 тысяч заключенных. Об этом пишет газета The Times.

«Ожидается, что на этой неделе Кир Стармер поручит принять чрезвычайные меры по автоматическому освобождению преступников, отбывших менее половины срока», – говорится в статье.

Отмечается, что под амнистию попадут преступники, которых осудили на срок лишения свободы менее четырех лет.

5 июля Король Карл III принял отставку Риши Сунака и назначил Кира Стармера новым премьер-министром Великобритании. Глава правительства заявил, что поведет страну в спокойные воды, потому что настроен служить интересам граждан и провести перезагрузку.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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