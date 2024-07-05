Карл III назначил Стармера новым премьером Великобритании

Король Карл III принял отставку Риши Сунака и назначил Кира Стармера новым премьер-министром Великобритании. Глава правительства заявил, что поведет страну в спокойные воды, потому что настроен служить интересам граждан и провести перезагрузку, пишет The Guardian.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки в связи с его назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства», – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Стармер прибыл в резиденцию премьера и впервые выступил в новой роли перед прессой и гражданами. Он заявил, что настроен служить только интересам граждан своей страны и добиться для них большей определенности в видении будущего. По словам нового премьера, Великобритании нужна «большая перезагрузка».

«Каждому ясно, что нашей стране нужна большая перезагрузка. Мы слишком долго закрывали глаза на то, как миллионы людей погружались во все большую неуверенность. Отныне у вас есть правительство, не обремененное доктриной, руководствующееся только решимостью служить вашим интересам. Вы дали нам четкий мандат, и мы воспользуемся им, чтобы положить конец эпохе шумного представления», – сказал Стармер.

Ранее утром бывший британский премьер Риши Сунак официально признал поражение Консервативной партии на парламентских выборах и объявил об уходе с поста.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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