Реальное число жертв в секторе Газа может превышать 186 000 человек

Аналитики подсчитали реальное число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа. Оно оказалось в разы больше предварительной статиски и превысило 186 тыс. человек, говорится в рецензируемом медицинском журнале The Lancet.

Минздрав Газы 19 июня сообщил о 37 396 погибших, но чиновникам сложно собирать данные из-за обширных разрушений. Около 10 тыс. тел остаются под разрушенными зданиями, а имена некоторых погибших не вошли в статистику. При этом, косвенная смертность в результате израильских атак в 3-15 раз выше публичных данных.

Аналитики учли смертность мирных граждан от ранений, нехватки медикаментов, открывшихся после атак заболеваний. Если атаки будут продолжаться с той же частотой, то к 6 августа официальная статистка погибших достигнет отметки в 58 260 человек.

«При консервативной оценке непрямых смертей против 37 369 зарегистрированных смертей, не будет необоснованным приписать более 186 000 смертей атакам в Газе. Исходя из того, что население Газы на 2022 год составляло 2 375 259 человек, предполагаемое число погибших эквивалентно 7,9% всего населения», – говорится в статье.

Как сообщал «Новый День», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его союзники пытаются саботировать перемирие с движением ХАМАС, тогда как силовики и командование ЦАХАЛ настроены на прекращение огня.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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