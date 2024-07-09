Австралия назначила чиновника для борьбы с антиизраильскими протестами

Власти Австралии назначили специального чиновника для борьбы с антисемитизмом. После эскалации конфликта в секторе Газа число выступлений против Израиля выросло на 700%, передает AP.

Спецпосланник будет работать ради «социальной сплоченности» общества и отчитываться перед премьер-министром и министерством по делам мультикультурализма. На должность назначили юриста Джиллиан Сигал, которая назвала шокирующей статистику антисемитизма в Австралии.

С 7 октября 2023 года число сообщений об антисемитизме подскочило на 700%. Властям удалось немного снизить градус недовольства в обществе, но количество антиизраильских выступлений на 500% превышает обычный уровень. Недовольные действиями Тель-Авива в Газе устраивают бойкоты мероприятиям еврейских деятелей культуры и искусства, громят принадлежащие евреям предприятия, а также блокируют страницы видных граждан этой национальности в соцсетях.

По всему миру идет волна антиизраильских протестов в связи с убийством более 28 тыс. мирных палестинцев в секторе Газа израильскими военными. В мае американская полиция задержала в колледжах по всей стране порядка 2500 участников пропалестинских акций.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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