Ямайке грозит голод из-за урагана «Берил»

Ураган «Берил» уничтожил сельхозпосадки и вспомогательную инфраструктуру на 6,4 млн долларов на Ямайке. Власти продолжают оценку последствий стихии, но уже заявили, что жителям грозит нехватка продовольствия, передает AP,

По данным Минсельхоза страны, ущерб нанесен всем сферам продовольственного производства. Ветром оборвало 85% бананов и плодов хлебного дерева, которые являются популярными источниками пищи. Повреждены посадки овощей, ямса, топиоки. Многие фермеры попросили помощи у правительства, потому что лишились надежды на продажу будущего урожая.

Секторы животноводства и рыболовства также серьезно пострадали. Шторм разметал и поломал лодки и инфраструктуру.

«Это станет серьезным ударом для наших сельскохозяйственных линий», – сказал глава Минсельхоза Флойд Грин. Он добавил, что власти готовы помогать фермерам, чтобы производство продуктов быстрее восстановилось.

«Мы столкнемся с нехваткой некоторых основных продуктов питания. Нанесенный стихией удар повлияет на еду для рынка по всему острову», – сказал экс-глава фермерского лобби Ямайского сельскохозяйственного общества Глендон Харрис.

Как сообщал «Новый День», ураган «Берил» стал причиной гибели восьми человек на Ямайке.

Кингстон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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