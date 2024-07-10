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В аэропорту Стамбула арестовали грузчиков за кражу вещей из багажа

Два сотрудника стамбульского аэропорта были арестованы за кражу вещей из багажа пассажиров. Об этом сообщает газета Sabah.

Полиция связывает подозреваемых как минимум с тремя случаями пропажи ценных вещей и техники из чемоданов. Пострадавшие – пассажиры крупной авиакомпании, которая выполняет рейсы в 47 стран.

Поначалу грузчики забирали только дорогостоящие предметы – ноутбуки, ювелирные украшения и часы. Убедившись в своей безнаказанности, они воровали даже шоколадки и зажигалки. Часть краденных вещей преступники продавали, а некоторые оставляли себе.

Выйти на след злоумышленников удалось, когда полицейские зафиксировали сигналы одного из ноутбуков. При обыске в квартирах подозреваемых нашли доказательства, в результате грузчики признали вину, теперь им грозит до 14 лет лишения свободы.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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