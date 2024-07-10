Семь стран НАТО не смогли нарастить расходы на оборону до 2% ВВП

Семь стран НАТО из Европы не смогли увеличить расходы на оборону до плановых 2% ВВП. На саммите альянса в Вашингтоне они признались, что вряд ли достигнут цели в ближайшие годы, пишет Financial Times.

Лучше других справилась Хорватия, где расходы достигли 1,81% от ВВП. У остальных успехи средние: Италия и Португалия внесли 1,49% и 1,55% соответственно, Бельгия – 1,3%, Люксембург и Словения по 1,29%, Испания – 1,28%.

Страны альянса в 2014 году решили нарастить расходы на оборону до 2% ВВП. На фоне поддержки Украины не все справились со взятой на себя задачей. Испания заявила, что доведет оборонные расходы до 2% ВВП к 2029 году, Италия – к 2028 году.

При этом, глобальные военные расходы достигли в 2023 году рекордной суммы в 2,443 трлн долларов. Общие траты на оборону составили 2,3% мирового ВВП. Рост в годовом выражении составил 6,8%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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