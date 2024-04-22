Мировые военные расходы в 2023 году выросли до рекордного уровня

Глобальные военные расходы достигли в прошлом году рекордного показателя, увеличившись до $2,443 трлн. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 22 апреля. Рост составил 6,8% в годовом выражении и стал максимальным с 2009 года. Общие траты на оборону составили 2,3% мирового ВВП и впервые увеличились во всех пяти географических регионах. Больше всего на эти нужды направили США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На них пришлось 61% общемировых военных расходов.

В SIPRI заявили, что беспрецедентный рост военных расходов является «прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности». «Государства отдают приоритет военной силе, но в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и ситуации в сфере безопасности они рискуют попасть в спираль «действие-противодействие», – прокомментировал старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений Нань Тянь.

По оценке SIPRI, военные расходы России выросли в 2023 году на 24%, составив 5,9% ВВП. Расходы Украины увеличились на 51% (37% ВВП страны). При этом, с учетом военной помощи Запада, которая составила не менее 35 млрд долларов, расходы Киева на оборону составили 91% от российских.

В докладе указано, что военные расходы России в прошлом году по сравнению с 2014-м выросли на 57%. Утверждается, что траты Москвы на военные нужды в 2023 году составили 16% от общего объема государственных расходов.

Лидером по военным расходам остаются США, потратившие в прошлом году на эти цели $916 млрд (3,4% ВВП). На втором месте – Китай с $296 млрд (1,7% ВВП). При этом Вашингтон нарастил свои оборонные траты на 2,3%, а Пекин – на 6%. Вместе с тем на долю США приходится 37% всех военных расходов, а на Китай – 12%.

В список лидеров также входят Россия – $109 млрд, Индия – $83,6 млрд (2,4% ВВП) и Саудовская Аравия – $75,8 млрд (7,1% ВВП). Украина занимает восьмое место.

Как отмечают авторы доклада, на США приходится 68% от общих военных расходов НАТО. В 2023 году большинство европейских членов НАТО увеличили свои траты на военные цели – их совокупная доля составила 28%, что является самым высоким показателем за десятилетие. Спустя 10 лет после того, как члены НАТО официально взяли на себя обязательство тратить 2% ВВП на вооруженные силы, рекордное число стран-участниц блока – 11 из 31 – достигли или превзошли этот уровень в 2023 году.

Напомним, в марте этого года SIPRI сообщал, что Россия опустилась на третье место по экспорту оружия, уступив Франции и США. По данным аналитиков, поставки российского вооружения в 2019-2023 годы упали на 53% по сравнению с 2014-2018 годами. В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка. В 2019 году РФ поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м – в 14, а в 2023-м – в 12.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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