Россия опустилась на третье место в рейтинге основных экспортеров оружия

Россия сокращает поставки вооружений на мировой рынок на протяжении пяти лет. В результате в рейтинге основных экспортеров оружия РФ опустилась на третье место, уступив Франции и США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, экспорт оружия из России в 2019-2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014-2018 годами. В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка. В 2019 году РФ поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м – в 14, а в 2023-м – в 12.

Первое место занимают США, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка). В 2019-2023 годах Штаты поставили основные вооружения в 107 государств. 38% было экспортировано в страны Ближнего Востока, 31% – в Азию и Океанию, 28% – в Европу.

Франция обошла РФ, достигнув роста на 47% и доли в мировом экспорте – 11%. Страна поставила оружие в 64 государства. Наибольшая доля экспорта вооружений (42%) пришлась на Азию и Океанию, 34% – Ближний Восток.

В десятку лидеров стран-экспортеров вошли Китай (5,8% мирового рынка), Германия (5,6%), Италия (4,3%), Великобритания (3,7%), Испания (2,7%), Израиль (2,4%), Южная Корея (2%).

Вместе с тем, поставки оружия в Европу за последние пять лет выросли на 94%. Крупнейшим в регионе импортером и четвертым во всем мире стала Украина. С начала спецоперации не менее 30 государств поставили Киеву основные вооружения в качестве военной помощи.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube