Младенец провел 12 часов с мертвыми родными после удара ЦАХАЛ по Газе

Семья беженцев погибла под ударом Израиля в городе Газа. Выжила только трехмесячная девочка, которая 12 часов лежала на коленях у мертвой матери, пока военные продолжали обстрел, передает телеканал «Аль-Джазира».

Малышка Асмаа Аджур находится в больнице, куда ее принес дедушка. Они двое – единственные выжившие из семьи из 11 человек. Они бежали из района Туффа в восточной части города Газа после объявления об эвакуации и нашли убежище в районе Синаа.

Израиль обстрелял лагерь беженцев, пока дедушка отлучился. Он смог пробраться в убежище только через 12 часов из-за плотного обстрела. Мужчина вытащил внучку, но тела его погибших родных остались в разрушенном здании.

Согласно официальной статистике, 38 295 палестинцев убиты и 88 241 ранены в секторе Газа в результате действий израильских военных. Аналитики подсчитали реальное число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа. Оно оказалось в разы больше предварительной статистики и превысило 186 тыс. человек.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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