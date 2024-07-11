Канада выделит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Власти Канады выделят 500 млн своих долларов или 367 млн долларов США на военную помощь Украине. Также Оттава намерена взять на себя часть обязательств по подготовке украинских пилотов, пишет National Post.

Союзники по НАТО давят на Канаду из-за того, что не смогла достичь планового размера военных расходов. Вместо намеченных 2% Оттава потратила на оборону 1,37%. На этом фоне канадские власти решили приложить больше усилий для поддержки Украины.

«Канада предоставит Украине еще 500 млн долларов военной помощи. Премьер-министр Джастин Трюдо намерен провести личную беседу с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО», – говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник также заявил, что Канада присоединится к инициативе по подготовке украинских пилотов для управления F-16.

Ранее в США согласовали дополнительную военную помощь Украине в размере 150 млн долларов. Вашингтон оплатит этими средствами оборонную продукцию и услуги Пентагона на обучение украинских боевиков.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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