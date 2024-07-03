Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на военную помощь Киеву

Президент США Джо Байден в среду, 3 июля, поручил главе Госдепартамента Энтони Блинкену выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 150 миллионов долларов, – сообщают СМИ.

В заявлении Джо Байдена, распространенным администрацией США, говорится: «Предоставляю госсекретарю США полномочия выделить оборонную продукцию и предоставить услуги Министерства обороны США, включая военную подготовку и обучение, с целью помощи Украине на общую сумму 150 млн долларов. Также прошу определить, исходя из интересов национальной безопасности, есть ли необходимость выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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