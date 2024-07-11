В США 27 человек стали жертвами аномальной жары

По меньшей мере 27 человек стали жертвами аномальной жары в ряде штатов США. Волна зноя не спадет до конца недели, предупредили синоптики.

Жара накрыла штаты Калифорния, Невада, Аризона, Орегон, Вашингтон и Айдахо с общим число жителей около 146 млн человек. В Лас-Вегасе в Неваде воздух прогревался до 48,8 градуса, в калифорнийском Барстоу – до 47,7 градуса.

В результате 14 человек в Калифорнии умерли вследствие теплового удара. В Орегоне зарегистрировали 10 подобных смертей, в Мэриленде – две, одну в Аризоне. Медики отметили, что жертвами жары стали не только пожилые люди из группы риска, но и молодежь, пишет Washington Post.

В начале июля в ряде регионов России зафиксированы температурные рекорды из-за аномальной жары.

Лас-Вегас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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