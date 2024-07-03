В России за сутки зафиксировали 39 температурных рекордов

За минувшие сутки в России зафиксировано 39 новых максимальных значений температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них восемь – зафиксированы в региональных центрах», – цитирует эксперта РИА «Новости».

В частности, температурный максимум 1890 года обновился в Москве, в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. Рекордная жара зафиксирована в Запорожье, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке.

«Сегодня «язык» тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды», – уточнил Тишковец.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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