Жара в России установила 38 новых температурных рекордов

В России за последние сутки зафиксировали 38 температурных рекордов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начиная с 29 июня в России десятками бьются рекорды максимальной температуры воздуха, не стала исключением и минувшая среда – метеорологические летописи были переписаны в 38 населенных пунктах нашей страны», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Второй день подряд максимум обновляется в столице – воздух на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, прогрелся до +32,7 градуса, превысив прежнее достижение 1917 года на 0,5 градуса.

Кроме того, новый рекорд установлен в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже и Донецке. В Луганске столбики термометров поднялись до +38,7 градуса превысив прежнее достижение 1991 года сразу на 3 градуса.

«А самый давний, почти столетний рекорд, 1926 года, обновлен в селе Нерчинский Завод, что на территории Забайкальского края – там новый максимум для 3 июля теперь составляет +35,7 градуса», – сообщил Леус.

Тем временем, жаркая погода сохранится в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах, а также на востоке Северо-Западного и на западе Уральского федеральных округов, обещая новые рекордные максимумы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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