В России за сутки зафиксировано 28 новых температурных рекордов

В России за минувшие сутки было установлено 28 температурных рекордов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1-го июля значения максимальной температуры», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

Пять максимальных значений температуры воздуха зафиксированы в региональных центрах: Херсон плюс 35,9, предыдущий плюс 34,7 в 2017 году; Псков плюс 34,3, предыдущий плюс 30,7 в 2022 году; Чита плюс 34,1, предыдущий плюс 33,8 в 2022 году; Санкт-Петербург плюс 33,2, предыдущий плюс 31,9 в 2022 году; Орел плюс 31,5, предыдущий плюс 31,1 градуса в 1964 году.

В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне: плюс 32,2, предыдущий плюс 30,8 градуса в 1999 году.

«В Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до плюс 30,2, в центре города, на Балчуге, до плюс 32,1 градуса», – добавил Тишковец.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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