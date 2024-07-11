Во Франции вспыхнул шпиль Руанского собора

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора. Пожарным понадобилось время, чтобы соорудить 120-метровую лестницу и добраться до места возгорания. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В Руанском соборе проводились работы по реставрации, когда произошел пожар. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит пластиковая конструкция, которой был обнесен шпиль здания на высоте 120 метров.

Посетителей эвакуировали. Район вокруг собора оцеплен. В настоящее время на месте работают 63 человека и 33 единицы техники.

Руанский собор был заложен в 1030 году. Его высота составляет 151 метр. Здание собора было сильно повреждено во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны, затем его удалось почти полностью восстановить.

Напомним, в апреле 2019 года в Нотр-Дам де Пари, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Собору был нанесен серьезный ущерб: обрушились шпиль и крыша.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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