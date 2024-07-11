российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 июля 2024, 16:23 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции вспыхнул шпиль Руанского собора

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора. Пожарным понадобилось время, чтобы соорудить 120-метровую лестницу и добраться до места возгорания. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В Руанском соборе проводились работы по реставрации, когда произошел пожар. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит пластиковая конструкция, которой был обнесен шпиль здания на высоте 120 метров.

Посетителей эвакуировали. Район вокруг собора оцеплен. В настоящее время на месте работают 63 человека и 33 единицы техники.

Руанский собор был заложен в 1030 году. Его высота составляет 151 метр. Здание собора было сильно повреждено во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны, затем его удалось почти полностью восстановить.

Напомним, в апреле 2019 года в Нотр-Дам де Пари, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Собору был нанесен серьезный ущерб: обрушились шпиль и крыша.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Большая плантация…» Назван главный интерес Европы на Украине и в Молдавии / Швеция вступила в коалицию по поставкам дронов на Украину / ЕС готовит Венгрии бойкот из-за визита Орбана в Россию – СМИ / СВР: Франция готовила отправку 2000 военных на Украину / Нидерланды высказались за скорейшее появление F-16 на Украине / НАТО объявила Россию своей главной угрозой / НАТО заявила о планах расширения по всему миру, в том числе – в Черном море / НАТО выделит Киеву 40 миллиардов евро военной помощи в следующем году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Культура, Скандалы и происшествия, Европа,