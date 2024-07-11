Швеция вступила в коалицию по поставкам дронов на Украину

Швеция вступила в коалицию по снабжению киевского режима беспилотниками. Министр обороны страны Пол Йонсон подписал многостороннее соглашение, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Великобритания и Латвия возглавили коалицию по обеспечению Украины дронами и подготовленными кадрами для управления БПЛА. Соглашение подписали Германия, Дания, Нидерланды, Литва, Эстония, Польша, Австралия, Канада.

«В коалиции по дронам мы вместе с другими странами будем поддерживать Украину в том числе закупками, а также обучением пилотов дронов», – приводит слова министра ТАСС.

Швеция уже выделила Украине 10 млн евро на закупку дронов и пообещала передать систему ПВО.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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