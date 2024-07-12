В Непале оползень унес два автобуса с 50 людьми

В центральном Непале 51 человек пропал без вести, когда оползень снес в реку два автобуса с пассажирами. Три человека спаслись, остальных ищут спасатели, передает AP.

Река Тришули вышла из берегов из-за мощных ливней, а ее берега стали опасны для транспорта и пешеходов: река подмыла основание, а дожди сделали почву неустойчивой. Утром 12 июля два пассажирских автобуса попали на подмытый участок и вместе с потоками грязи рухнули в реку. ЧП случилось в 120 км от столицы страны Катманду.

Три человека сумели выбраться на берег, еще 51 человек числится пропавшим без вести. Около 500 спасателей и волонтеров ищут пропавших людей вдоль реки, потому что течение быстрое, а вода очень мутная из-за сходящих оползней. Пока никого не удалось найти.

В Индонезии оползни накрыли нелегальный золотой рудник. 12 человек погибли, 18 пропали без вести.

Катманду, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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