В Индонезии 12 человек погибли из-за оползней

Порядка 12 человек погибли, 18 пропали без вести в результате оползней в Индонезии, вызванных мощными ливнями. Массы земли и воды накрыли нелегальный золотой рудник, передает Reuters.

ЧП случилось в провинции Горонтало на индонезийском острове Сулавеси. Незаконный рудник накрыло оползнем, причем под слоем грязи оказалась шахта и постройки, в которых жили рабочие. Местные власти подтвердили смерть 12 человек, судьба еще 18 пока неизвестна.

На расчистку оползня бросили 164 человека, включая сотрудников полиции и военных. Но спасателям нужно пройти 20 км, чтобы добраться до места схода грязевого потока. Продвижение техники затруднено, потому что дороги размыло, а местами засыпало грязью.

Погода оказалась нестабильна сразу в нескольких регионах. В Швейцарии четыре человека погибли, шесть пропали без вести в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

Джакарта, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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