Лондон выпустит тысячи заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы

Новый глава британского Минюста Шабана Махмуд одобрил чрезвычайный план по снижению переполненности тюрем. По всей стране выпустят тысячи заключенных, передает AP.

Британские власти традиционно держат свободными около 1425 камер на случай внезапного наплыва заключенных. Но сейчас незаняты всего 700 камер. Власти разработали несколько видов мер, чтобы взять систему под контроль. Среди краткосрочных шагов – сокращение срока некоторым категориям осужденных.

Глава лондонской полиции Марк Роули назвал этот вариант «наименее худшим», хотя в этом случае на улицы вернутся тысячи преступников. Худшим станет блокировка исправительных учреждений в единой электронной системе. Это может повлиять на работу судов и полиции. Роули назвал этот вариант «действительно опасным для общественности».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об амнистии для 40 тыс. заключенных. На свободу отпустят преступников, отбывших менее половины срока, если суд назначил им к отбыванию в местах лишения свободы менее четырех лет.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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