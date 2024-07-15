Западная пресса замалчивает реальную ситуацию на Украине ради поддержания фантазии, что киевский режим может победить, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он опубликовал большой пост в своем блоге о том, как СМИ скрывают реальную ситуацию на Украине. И отметил, что поставки оружия по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского не меняют ход конфликта. Журналист опубликовал видео того, как ракета «Искандер» уничтожила ЗРК IRIS-T немецкого производства.

«Буквально вчера на Украине вылетели в трубу 150 млн долларов немецких налогоплательщиков. Российские ракеты «Искандер» полностью уничтожили весь комплекс, состоящий из пусковой установки ЗРК IRIS-T и ее радиолокационной станции TRML-4D. Это те высокотехнологичные системы, о которых Зеленский так отчаянно просит Евросоюз», – пояснил Боуз.

Он отметил, что в западных СМИ этой информации нет и не будет, потому что Запад намеренно держит своих граждан в неведении.

«Им важно сохранить ваше невежество и, следовательно, ваше соучастие в фантазии «Украина может победить». В конце концов, вы за всё это платите», – заявил журналист.

Власти Венгрии ввели контроль за иностранным финансированием СМИ, продвигающих «провоенную пропаганду». Чтобы получить четкую картину сил, которые пытаются навязать венграм «провоенные» настроения, власти заставят прессу и политиков показать источники поступающим им средств.

Дублин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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