Глава британского МИД призвал срочно прекратить огонь в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Глава МИД заявил, что будет добиваться освобождения всех заложников и увеличения помощи для сектора Газа, пишет The Guardian.

Лэмми объявил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Палестины Мохаммедом Мустафой. В преддверие переговоров министр озвучил свою позицию относительно палестино-израильского конфликта.

«Смерть и разрушения в Газе недопустимы. Эта война должна закончиться сейчас немедленным прекращением огня, соблюдаемым обеими сторонами. Заложники, удерживаемые ХАМАС, должны быть немедленно освобождены, а помощь должна поступать ​​жителям Газы без ограничений», – сказал министр.

Лэмми также объявил о новом пакете гуманитарной и медицинской помощи в размере 5,5 млн фунтов стерлингов для жителей сектора Газа.

В декабре 2023 года британский МИД заявил, что прекращение огня между Израилем и Палестиной невозможно, пока ХАМАС контролирует «хотя бы какую-то часть в секторе Газа».

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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