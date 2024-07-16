Более 100 человек убиты и ранены в Газе за сутки

Более 100 человек убиты и ранены в результате израильских ударов по сектору Газа за сутки, сообщил Минздрав анклава. ЦАХАЛ заявила, что продолжит операцию в Рафахе, которая идет «успешно»: убиты несколько боевиков ХАМАС.

За последние 24 часа погибли по меньше мере 49 палестинцев и ранены 69. Общее число жертв, по приблизительным оценкам, достигло 38 713 человек, число раненых – 89 166.

Израильская армия заявила, что продолжит боевые действия в районе Рафаха на юге Газы. Там якобы убили несколько боевиков и разрушили туннели, построенные ХАМАС, передает телеканал «Аль-Джазира».

Госдеп США выразил Тель-Авиву «серьезную обеспокоенность недавними жертвами среди гражданского населения в секторе Газа» и сообщил о «неприемлемо высоком» числе жертв среди мирных граждан в результате бомбежек. Только 13 июля в результате израильских ударов погибли более 90 человек в лагере Аль-Маваси, который был объявлен безопасной зоной.

Британские аналитики подсчитали, что реальное число погибших в секторе Газа в разы превышает предварительную статистику и превышает 186 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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