Мэр Парижа искупалась в Сене в преддверии Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и искупалась в Сене в преддверии Олимпийских Игр. Но проведение олимпийских соревнований в реке остается под вопросом, передает BFM-TV.

Мэр Идальго искупалась в Сене 17 июля вместе с префектом района Иль-де-Франс Марком Гийомом и президентом оргкомитета Игр Тони Эстанге. Они вошли в воду под причалом около ратуши в 4-м округе и вышли, проплыв 100 метров.

«Без Игр мы бы этого не сделали», – призналась мэр Идальго, говоря об очистке Сены. Она допустила, что уже через год на реке появятся официальные места для купания для всех желающих. Пробы показали, что вода уже безопасна для купания.

По данным телеканала, проведение соревнований в рамках Олимпиады в Сене остается под вопросом. Мэрия объяснила неустойчивой погодой несколько переносов заплыва мэра в реке. Дожди также могут помешать проведению одного из этапов триатлона, тогда дисциплину заменят на дуатлон.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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