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Среда, 10 июля 2024, 21:08 мск

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Мэр Парижа снова пообещала искупаться в Сене

Фото: pixabay

Мэр Парижа Анн Идальго предложила присоединиться к ней в историческом заплыве в Сене пловцам из сборной Франции 17 июля, за девять дней до начала Олимпийских игр, – передает в среду, 10 июля, TV7.

В сообщении французского телеканала говорится: «Анн Идальго предложила пловцам из олимпийской сборной присоединиться к ней в заплыве по Сене утром 17 июля. Однако это купание может вновь не состояться из-за слишком сильного течения реки и повторного превышения значений загрязнения воды. Проведенные исследования говорят о рисках купания в Сене для пловцов, где олимпийцы могут заразиться различными заболеваниями».

Следует напомнить, что Анн Идальго обещала искупаться в Сене 23 июня, но тогда помешала плохая погода. В следующий раз мэру Парижа помешали осуществить заплыв в главной реке Франции внеочередные выборы в Национальную ассамблею.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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