Участники Олимпиады в Париже рассказали о червях в еде

Спортсмены находят червей в еде, приготовленной в Олимпийской деревне в Париже. Британский пловец Адам Пити пожаловался, что еда недостаточно хорошая, чтобы спортсмены могли «выложиться по полной».

Сервис и питание спортсменов в Париже заметно хуже, чем на Играх в Токио или Рио-де-Жанейро, где уровень приема «был невероятным», поделился Пити. Меню не слишком разнообразное, у раздач постоянные очереди. Многим спортсменам не хватает белковых продуктов, в том числе курятины и яиц.

«Питание в целом недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Мы должны выложиться по полной. Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», – сказал пловец в интервью The Daily Mail.

Администрация британской сборной организовала приезд повара для своих спортсменов, чтобы они получали полноценное и безопасное питание.

Спортсмены жаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни еще до открытия Игр. На раздаче пришлось ввести нормированную выдачу некоторых продуктов. Еще 25 спортсменов потеряли аппетит после заплыва в Сене. Им пришлось обратиться к медикам, которые выявили у олимпийцев заражение бактерией E.coli. Одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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