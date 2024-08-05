В Париже 25 олимпийцев обратились к медикам после заплыва в Сене

Порядка 25 спортсменам понадобилась медицинская помощь после заплыва в Сене в рамках Олимпиады в Париже. Команда Бельгии по триатлону отказалась от дальнейшего участия в Играх, пишет Daily Mail.

Член бельгийской команды Клэр Мишель четыре дня провела в больнице, ее состояние оценили как «серьезное» из-за инфицирования бактерией E.coli. Канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало 10 раз, и последний – прямо на финише, когда на него были направлены камеры. Триатлонист из Швейцарии Адриен Бриффорд также попал к медикам после заплыва в Сене.

Всего 25 спортсменов обратились к медикам после того, как вышли из вод Сены, которая 100 лет считалась непригодной для купания.

«Такое развитие событий создаст еще больше проблем для организаторов Парижских игр 2024 года. У многих возникли серьезные вопросцы к целесообразности использования Сены при соревнованиях. Ведь мониторинг за месяц до начала Игр показал, что уровень кишечной палочки, которая связана с фекалиями в воде и может вызывать диарею, инфекции мочевыводящих путей, сепсис и пневмонию, в 10 раз превышает допустимые уровни», – говорится в статье.

Организаторам Игр пришлось заметно снизить цены на билеты из-за низкой посещаемости соревнований. И это на фоне проблем с продажами мест на церемонию закрытия Олимпиады.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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