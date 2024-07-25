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Четверг, 25 июля 2024, 21:25 мск

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СМИ: Сена наводнена кишечной палочкой

Фото: официальный сайт МОК

Главная река Парижа Сена, в акватории которой будут проходить соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпийскихиграх-2024, кишит кишечной палочкой (Escherichia coli), в связи с чем она представляет опасность для атлетов, – пишет в четверг, 25 июля, издание Time.

В публикации американского журнала, в частности, говорится: «По состоянию на конец июля анализы продолжают выявлять в воде Сены небезопасные уровни бактерий, в частности кишечной палочки E. coli и энтерококка. Эти бактерии могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе спазмы, рвоту и диарею. Спортсменам это точно не понравится».

Напомним, что Олимпийские игры начинауются завтра, 26 июля, и продлятся до 11 августа. Ожидается, что организация и проведение Олимпиады обойдется Франции в 8,3 миллиарда евро. Девиз: «Игры, открытые для всех».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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