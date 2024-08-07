В Париже задержали австралийского спортсмена за покупку наркотиков

В Париже спортсмен из Австралии был задержан при покупке кокаина. Об этом сообщает Le Parisien.

Представитель олимпийской сборной Австралии по хоккею на траве купил наркотик в девятом округе Парижа. Полицейские задержали атлета, когда тот передавал 17-летнему наркодилеру деньги, а сам получил от него один грамм кокаина.

Стоит отметить, что сборная Австралии по хоккею на траве вылетела из турнира в четвертьфинале, однако продолжает находиться в Париже, ожидая церемонии закрытия Игр.

На Олимпийских играх в Париже произошло несколько громких скандалов. Так несколько спортсменов были ограблены прямо в олимпийской деревне. Кроме того, атлеты жаловались на недостаток пищи, червей в еде и плохие условия проживания. Олимпиада завершится 11 августа.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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