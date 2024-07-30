Эрдоган не поехал на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*-пропаганды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководителями региональных филиалов партии «Справедливости и развития» в Анкаре во вторник, 30 июля, заявил, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды, о которой ему рассказала внучка.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Президент Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр, я сказал ему, что, возможно, приеду. Но, моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не надо ехать туда». Я спросил: «Почему?» И она сказала: «Там будет ЛГБТ*-пропаганда», и показала мне видео из интернета. «Хорошо, я не поеду» – ответил я ей».

«Я при первой возможности позвоню Папе Римскому и скажу ему, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже превратилась в проявление неуважения всему христианскому и мусульманскому миру. Эта позорная сцена в Париже затронула не только христианский мир, но и нас. Запад превратился в заложника ЛГБТ*. Олимпийские игры, призванные объединять людей, наоборот, показали враждебность к человечеству, его природе и ценностям, которые делают человека человеком», – добавил Эрдоган.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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