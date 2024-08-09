Мэр Парижа назвала очистку Сены главным достижением перед ОИ-2024

Очистка воды в Сене стала главным достижением при подготовке Парижа к Олимпийским Играм, заявила мэр французской столицы Анн Идальго. Очищение Сены было частью 10-летнего плана по улучшению Парижа.

Для улучшения французской столицы разработали масштабный проект, на выполнение которого потрачено 10 лет и значительная сумма. Очистка Сены была его частью не только в связи с перспективой проведения Олимпиады, но и ради оздоровления «морей и океанов». Власти верили в этот проект, потому что сами проделали большую работу, пояснила Идальго.

«Во-первых, очищенная Сена. Если бы не было Игр, это было бы очень сложно сделать, и даже так это был непростой масштабный проект. Пусть в это многие не верили, но мы верили в возможность очистить и изменить наш город: отдать улицы и парки людям, пешеходам, велосипедистам. Прошло 10 лет, и это произошло», – цитируют мэра Парижа «Известия».

Издание Mediapart отметило, что вода в Сене была пригодна к купанию только два дня в течение всех Игр. После заплыва 25 спортсменов с симптомами отравления обратились к медикам, а триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что ей назначили курс антимикробных препаратов. Очистка Сены для Олимпиады обошлась в 1,4 млрд евро.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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