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Четверг, 1 августа 2024, 15:53 мск

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В Олимпийской деревне украли шины у словацких велосипедистов

В Олимпийской деревне велогонщики из Словакии стали жертвами воров. Злоумышленники унесли велопокрышки и запчасти. Об этом сообщает журналист французского издания Valeurs Амори Бреле.

Преступление было совершено в понедельник в Сен-Дени. Оборудование хранилось в незапертом шкафчике. Добычей воров стали десяток велопокрышек, запчасти и несколько переключателей.

Сумма ущерба оценивается в 2,3 тысячи евро. Тренер сборной подал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в конце июня неизвестные обокрали фургон австралийской команды по велосипедному мотокроссу (ВМХ), которая направлялась на Олимпийские игры.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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