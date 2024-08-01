российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 августа 2024, 00:05 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Автор «Гарри Поттера» возмутилась Олимпийскими играми в Париже

Фото: AP

Британская писательница Джоан Роулинг, автор саги о «Гарри Поттере», в четверг, 1 августа, назвала Олимпийские игры в Париже «позором» после того, как в женском боксе биологический мужчина из Алжира за 46 секунд победил итальянскую женщину-боксера Анжелу Карини.

В социальных сетях Роулинг написала: «Молодая женщина-боксер только что лишилось всего, над чем она работала и зачем она тренировалась, потому что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг. «Paris24», ты -позор. Олимпиада будет навсегда запятнана жестокой несправедливостью, совершенной по отношению к Карини».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Олимпиада

В Олимпийской деревне украли шины у словацких велосипедистов / Эрдоган не поехал на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*-пропаганды / В Париже не могут продать все билеты на церемонию закрытия Олимпиады / Мужской триатлон на ОИ перенесли из-за грязной воды в Сене / Белый дом не увидел оскорбления Иисуса Христа на церемонии открытия Олимпиады в Париже / Израильским спортсменам угрожают убийством в Париже / Во Франции сеть скоростных поездов подверглась массированной атаке в день открытия Олимпиады / СМИ: Сена наводнена кишечной палочкой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Спорт, Олимпиада,