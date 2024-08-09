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Пятница, 9 августа 2024, 16:54 мск

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Спортсмена из Египта арестовали в Париже по обвинению в сексуальном насилии

В Париже арестовали члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда. Об этом сообщает Le Parisien.

Спортсмен был задержан на набережной Аустерлиц возле одного из кафе около половины пятого утра. Отмечается, что египтянин был нетрезв и приставал к незнакомой женщине, в частности, он положил руки ей на ягодицы.

Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Египетский борец, который выступает в весе до 67 кг, завершил выступление на Олимпийских играх на стадии 1/8 финала.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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