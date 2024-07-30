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В Париже не могут продать все билеты на церемонию закрытия Олимпиады

Фото: официальный сайт МОК

Организаторы Олимпийских игр не могут продать все билеты на посещение церемонии закрытия. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ».

В продаже есть билеты по 45 евро, 600 евро, 1100 евро и 1600 евро. Однако с реализацией возникли сложности. При этом оргкомитет не отказывается от ограничений по числу проданных билетов в одни руки.

Церемония закрытия Олимпиады в Париже пройдет 11 августа на арене «Стад де Франс». За постановку мероприятия отвечала та же команда, которая организовывала открытие.

Ранее оргкомитет ОИ принес извинения за некоторые моменты церемонии, состоявшейся 26 июля на реке Сене, но официальные лица Франции заявили, что остались довольны мероприятием.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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