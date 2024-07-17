Израиль отпустил 16 палестинцев – 13 экстренно увезли в больницу

Израиль освободил 16 задержанных палестинцев, из которых 13 в плохом состоянии увезли в больницу. Задержанных жителей сектора Газа постоянно допрашивали и пытали, передает агентство «Анадолу».

Палестинцев, включая пожилую женщину, вывели из ворот военной базы Кисуфим в центральной части Газы. Состояние 13 освобожденных было таким плохим, что их сразу увезли в больницу «Мученики аль-Аксы». Врачи рассказали, что на телах этих людей нашли следы пыток, а сами пациенты рассказали, что их непрерывно допрашивали, оскорбляли и подвергали пыткам.

По данным агентства, с момента эскалации конфликта израильские военные задержали в анклаве тысячи жителей и отправили в тюрьмы Офер, Негев и Аскалан. Среди задержанных женщины и дети, журналисты и медики. Некоторых отпустили, но судьба большинства неизвестна.

В секторе Газа нашли сотни тел в братских могилах после того, как израильские военные покинули район. На телах погибших нашли седы пыток, некоторых откровенно казнили выстрелами в голову.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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