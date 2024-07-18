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Четверг, 18 июля 2024, 08:46 мск

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Президент США сдал положительный тест на коронавирус

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заболел коронавирусной инфекцией. Глава государства изолировался от публики. Об этом говорится на сайте американской администрации.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на Covid-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ближайшие дни американский лидер проведет в самоизоляции в своей резиденции в городе Рехобот-Бич в Делавэре. Отмечается, что Байден намерен выполнять свои обязанности в полном объеме.

Президент США обратился к врачам с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. В частности, у него проявились насморк и непродуктивный кашель, а также наблюдалась общая слабость. Это не первый раз, когда у Байдена выявляют коронавирус.

Из-за болезни глава государства отменил выступление на конференции UnidosUS, где должен был встретиться со сторонниками.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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