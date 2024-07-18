Президент США сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден заболел коронавирусной инфекцией. Глава государства изолировался от публики. Об этом говорится на сайте американской администрации.
«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на Covid-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ближайшие дни американский лидер проведет в самоизоляции в своей резиденции в городе Рехобот-Бич в Делавэре. Отмечается, что Байден намерен выполнять свои обязанности в полном объеме.
Президент США обратился к врачам с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. В частности, у него проявились насморк и непродуктивный кашель, а также наблюдалась общая слабость. Это не первый раз, когда у Байдена выявляют коронавирус.
Из-за болезни глава государства отменил выступление на конференции UnidosUS, где должен был встретиться со сторонниками.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»