Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный блок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала построить Европейский оборонный союз, чтобы выстоять перед «агрессией России» и «геостратегическим соперничеством с Китаем». В своей предвыборной программе чиновница призвала нарастить расходы на оборону и создать единую ПВО в регионе.

«Следующие пять лет определят место Европы в мире на следующие пять десятилетий. Я здесь сегодня, чтобы возглавить борьбу демократических сил. Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», – сказала фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте.

Она пообещала поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, и призвала европейские страны больше инвестировать в оборону блока, поскольку «на карту поставлена ​​свобода Европы». Чиновница заявила, что превратит блок в «Европейский оборонительный союз» с флагманскими проектами в области ПВО и киберзащиты. Она призвала создать отдельный европейский оборонный фонд, который будет поддерживать ВПК, а также отправлять средства на морскую, сухопутную, воздушную и космическую оборону, передает Reuters.

Фон дер Ляйен также считает, что Европа должна быть готова действовать в эпоху геостратегического соперничества. Наиболее агрессивным соперником она считает Китай из-за его «несправедливой конкуренции и безграничной дружбы с Россией». Чиновница подчеркнула, что отношения ЕС и КНР перешли от фазы сотрудничества к фазе соперничества.

Политик из Греции Людмила Богила сравнила риторику главы ЕК с заявлениями Адольфа Гитлера в преддверии Великой Отечественной войны. Фон дер Ляйен нагнетает обстановку в непростой ситуации и строит военные планы.

Страсбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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