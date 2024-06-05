Риторика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен напоминают заявления Адольфа Гитлера в преддверии Великой Отечественной войны, считает кандидат в депутаты Европарламента от Греции Людмила Богила. Афины обеспокоены тем, как фашизм расползается по Европе, а Брюссель нагнетает обстановку и строит военные планы.

Политик напомнила, что в апреле фон дер Ляйен призвала Евросоюз создать собственную оборону, от которой якобы зависят свобода и процветание региона. Позже глава ЕК объявила Россию «настоящей угрозой» для Европы. Богила назвала колоссальной проблемой военную позицию ЕС.

«Такие беспрецедентные заявления не находят должного обсуждения в ЕС, хотя они повторяют высказывания Гитлера. В январе 1941 года Гитлер сказал, что Германия берет на себя защиту и обеспечение безопасности Европы от «советского рабства», что она берет на себя борьбу с Россией. И что мы видим сегодня? ЕС стоит на тех же рельсах и говорит практически теми же словами об опасности России. Мы видим распространение фашизма по всей Европе», – сказала политик в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в Греции многих огорчает и настораживает рост популярности фашизма на фоне конфликта на Украине. А также переписывание истории в угоду сиюминутной политической выгоде.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры по Украине могут начаться только при лидирующей в диалоге роли Киева и на условиях прекращения огня с российской стороны.

Афины, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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