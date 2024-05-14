Урсула фон дер Ляйен поставила условие для переговоров по Украине

Мирные переговоры по Украине могут начаться в ближайшие дни при условии, что Россия прекратит огонь, заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Рим. Она назвала еще одно условие для дипломатического разрешения конфликта – лидирующая роль Киева при обсуждении.

Глава ЕК заявила, что сигналом для старта переговоров станет решение президента РФ Владимира Путина.

«Если Путин прекратит бомбардировки, мирные переговоры могут состояться на следующий день. Но мирным процессом должны руководить украинцы. Это их право», – цитирует чиновницу агентство «Анадолу».

По мнению фон дер Ляйен, именно Россия бросила вызов мировому порядку, установленному после Второй мировой войны. «Агрессия» России в отношении Украины изменила восприятие безопасности на континенте, это нужно учитывать при составлении бюджета ЕС и увеличить расходы на оборону.

В Кремле подтвердили готовность вступить в мирные переговоры по конфликту на Украине, но на реалистичных условиях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и конгрессмен США Адам Смит параллельно заявили, что наступило лучшее время для дипломатического решения ситуации. Потому что Москва вот-вот победит, а Киев лишится остатков государственности.

Рим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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