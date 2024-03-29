В Кремле ответили на слова Кулебы об организации переговоров

Москва готова вступить в переговоры с Киевом на основе предложенных посредниками правил. Но на пути диалога все еще стоит преграда в виде запрета киевского режима на общение с Россией, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова глав МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности переговоров с российской стороной в процессе обсуждения киевской «формулы мира». Украинский министр заявил, что проект содержит набор положений, из которых сторонники мира на Украине могут выбрать конкретные пункты. После проработки их положат в основу конкретного документа, а для общения Киева и Москвы установят общие правила.

«Такое заявление абсолютно противоречит запрету для президента Украины вести переговоры с Россией – это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемы правила, которым мы должны следовать, и которые будут кем-то выработаны», – сказал Песков журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на условиях соблюдения национальных интересов каждой из сторон. Диалог должен проходить на основе реальной ситуации, а не ультиматумов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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