Россия готова к мирным переговорам по Украине на условиях соблюдения национальных интересов каждой из сторон. Если Москва получит гарантии безопасности, то сделает ответный шаг, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На этой основе надо договариваться, чтобы обеспечивать – и это ключевое выражение – равную безопасность для всех участников процесса. Это наша позиция. На основе гарантий законных интересов безопасности РФ мы будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса», – сказал Лавров в интервью «Известиям».

Конкретные гарантии и шаги для их получения можно определить только во время диалога, но «не на условиях ультиматума». Для этого потребуется «серьезный разбор существующих проблем в сфере безопасности на основе принятия реалий на земле», отметил министр.

Лавров подчеркнул, что реалии на земле уже всем известны, и учтены в проекте мирного решения, предложенном КНР. Китайские дипломаты нашли истинные причины начала конфликта и предложили устранить их ради долгосрочного мира.

«Китай говорит здравые вещи. Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка в невыполнении Устава ООН. В китайском документе говорится, что односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, тоже раздражитель, который необходимо устранить», – пояснил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что предложенная Киевом «формула мира» является ультиматумом для России и не опирается на реалии. Попытки Запада продвинуть эту формулу показывают, то ни Киев, ни его западные спонсоры не настроены на дипломатическое разрешение ситуации.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил свое видение формулы мира, основанное на принципах продвигаемого Киевом проекта. Российский политик назвал реалистичным план действий, при котором Украина капитулирует, пройдет полную денацификацию и воссоединится с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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