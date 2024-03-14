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Четверг, 14 марта 2024, 14:02 мск

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Медведев предложил свою «гуманную» формулу мира на Украине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Старания Запада продвинуть киевскую «формулу мира» выглядят слишком искусственно, поэтому нужна спокойная и реалистичная альтернатива, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил собственную формулу мира на Украине.

Киевскому режиму придется объявить полную капитуляцию и стать самоуправляемой территорией под эгидой ООН. Это будет означать отставку всех конституционных органов власти и выборы во временный парламент, признание ООН потери международной правосубъектности. Также Медведев предлагает лишить любых правопреемников Украины права вступать в военные альянсы без согласия России.

Согласно новой формуле, киевский режим должен быть признан нацистским всеми странами мира, а ООН предлагается проследить за денацификацией украинских органов власти. Любые военизированные формирования на территории Украины запретят.

Временному парламенту предлагается законодательно оформить выплату компенсаций за имущественный ущерб России, а также семьям ее погибших граждан и всем раненым. После того, как временный парламент признает всю оставшуюся территорию частью РФ и этот акт одобрит ООН, Медведев предложил парламентариям объявить о самороспуске.

«Воли Украины к переговорам не просматривается. Единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех. Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта», – пояснил политик в своем блоге.

Он с иронией добавил, что составил «мягкую» формулу исходя из компромиссной позиции, на основе которой можно искать «доброжелательный консенсус с международным сообществом» и проводить саммиты с «самыми близкими друзьями» на Западе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что для дипломатии нужно учитывать территориальные реалии, но Киев и его западные союзники зациклены на продвижении «формулы» Зеленского. А это неприемлемый ультиматум для России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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